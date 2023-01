Matevž Skamen, marca bo praznoval že častitljivih 80 let, je poleti lani po desetih letih boja za pravico lahko upravičeno slavil. Na sodišču mu je ob močni podpori zagovornika načela enakosti Mihe Lobnika oziroma njihove takratne odvetnice, danes pa tudi ustavne sodnice dr. Neže Kogovšek Šalamon uspelo dokazati, da je bil s strani Društva kolesarskih sodnikov Slovenije (DKSS) žrtev starizma. V društvu so se namreč pred osmimi leti odločili za spremembo statuta. In sicer, da se aktivna kariera kolesarskega sodnika zaključi 31. decembra v letu, v katerem ta dopolni 70 let. Za Skamna je to pome...