Sobotne koronaštevilke vas bodo razveselile

V petek je bilo potrjenih 7458 novih primerov okužbe s koronavirusom. Opravili so 1748 PCR-testov (pozitivnih 452) in 77.178 HAT-testov (pozitivnih 7006). Po ocenah NIJZ je v državi 190.669 okužb z novim koronavirusom. V primerjavi s prejšnjo soboto je to velik upad, saj je bilo tedaj potrjenih 13.861 novih primerov.

V bolnišnicah se zdravi 969 oseb, od tega 512 zaradi covida in 457 s covidom. 136 bolnikov potrebuje zdravljenje na intenzivni negi. Od tega 119 zaradi covida in 17 s covidom. Umrlo je 16 oseb. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov je 13.092.