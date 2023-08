So vam poplave uničile vozilo? Če ste na njem imeli vinjeto, vam bo Dars vrnil del kupnine

Nedavne poplave so povzročile strašno škodo. Točnih ocen, kako velika je, še vedno ni. Ocenjevanje in zbiranje vseh podatkov v gospodarstvu in na infrastrukturi bo trajalo še kar nekaj časa, posameznikom pa je že jasno, kaj vse jim je voda uničila.

Voda je uničila in poškodovala številne domove, zalilo in popolnoma uničilo pa je tudi veliko vozil. Koliko točno, še ni znano. Če je voda vdrla v potniško kabino in zalila motor, je škoda verjetno nepopravljiva. Lastniki poplavljenih in uničenih vozil zdaj iščejo načine, kako čim prej priti do odškodnine, novega ali drugega vozila ter kako uničeno vozilo odjaviti iz evidence.

Če ste v nedavnih poplavah ostali brez vozila in ste zanj imeli veljavno letno ali polletno e-vinjeto, lahko zaprosite za vračilo sorazmernega deleža njene vrednost. Na Darsovi spletni strani so uporabnike obvestili, da lahko za vračilo sorazmernega dela njene vrednosti zaprosijo v primeru, da odjavijo vozilo iz prometa.

Do povračila sorazmernega deleža vrednosti e-vinjete pa niso upravičeni le tisti, ki so ostali v poplavah brez vozila, temveč lahko zahtevek za vračilo vložijo tudi tisti, ki vozilo prodajo. Zahtevek za vračilo pa lahko vložite tudi v primeru, če je za vozilo z registrsko označbo, na katero je vezana e-vinjeta, pred potekom njene veljavnosti pristojni organ izda novo registrsko oznako z drugačno označbo. Do tega pride običajno ob izgubi ali kraji registrske označbe.

Zahtevek za vračilo je treba vložiti najkasneje v 30 dneh od dneva, ko je bilo vozilo odjavljeno iz evidence. K vlogi morate nujno dodati račun za nakup e-vinjete, za katero zahtevate vračilo.

Do vračila pa niste upravičeni, če se lastništvo vozila skupaj z registrsko tablico vozila, na katero je vezana letna ali polletna e-vinjeta, prenese na novega lastnika ali imetnika vozila, prejšnji lastnik ali imetnik vozila ne more uveljavljati pravice do vračila sorazmernega dela vrednosti elektronske vinjete. Prav tako lastnik ali imetnik vozila ni upravičen do vračila sorazmernega dela vrednosti letne ali polletne e-vinjete, če je ta vezana na začasno preskusno registrsko tablico vozila.