So pohotneža, ki sta se strastem na parkirišču predajala vsem na očeh, prijavili policiji?

Pred dnevi se je na spletni strani Obalaplus pojavil posnetek predajanja vročim strastem. Nepotešen par si je akcijo vsem na očeh privoščil kar na parkirišču v bližini koprske vinske kleti. Pohotneža se nista pustila motiti, prav nič ju ni ganilo, da so se mimo njiju vozili avtomobili in se sprehajali pešci.

Za takšno nespodobno in neprimerno vedenje je ponekod treba plačati visoko kazen, a pri nas bi žepe strastnih ljubimcev, če bi ju kdo prijavil, to olajšalo le za nekaj sto evrov. Globa v takšnih primerih znaša od 208 do 417 evrov, a slovenski policisti ukrepajo le, če dobijo prijavo občanov, ki bi jih takšno početje zmotilo.

Na PU Koper pravijo, da policija o navedenem dogodku ni bila obveščena. »Za prekršek spolnega občevanja na javnem kraju je predpisana sankcija v 3. odstavku 7. člena ZJRM-1, če kršitelj s tem koga moti, povzroča vznemrijanje ali zgražanje ljudi. Globa znaša od 208,65 eur do 417,29 eur.«

