So leta izkušenj res dovolj?

Več takšnih izgovorov lahko slišimo iz ust izkušenejših voznikov, ki nekako ne priznajo, da lahko leta vplivajo na njihove vozne sposobnosti. Čeprav so nedvomno velikani vožnje, saj se lahko pohvalijo z izkušnjami in kilometri, ki so se nabrali v desetletjih vožnje, se je pri vstopu v tretje življenjsko obdobje treba vprašati vsaj troje: »Ali poznam vse nove cestnoprometne predpise? Kako mi lahko pomagajo vsi varnostno-asistenčni sistemi v avtomobilu? So moji refleksi dovolj dobri v bolj kočljivih situacijah?«

