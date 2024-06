V petek popoldne se je na kmetij Pr' Grebenar' v Stražišču pri Kranju pojavilo več policistov, po naselju pod Šmarjetno goro in Svetim Joštom pa so se začele širiti govorice o skrivnostnem dogajanju, povezanim z Milanom Seršenom. Ne le, da je 57-letni domačin izginil brez sledi, med vaščani se je pojavil strah, da se mu je zgodilo nekaj groznega. Menda naj bi ga ugrabili. Od krajanov smo izvedeli, da naj bi večkrat omenil, da je podedoval večjo vsoto denarja, in to naj bi po njihovem mnenju privabilo nepridiprave. Izginil je s tetine kmetije v Stražišču pri Kranju. FOTO: Tina Horvat Včeraj ...