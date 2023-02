Smučišče ustvarjeno za otroke: njegov lastnik je osebnost leta

Ko so pred dnevi v Kulturnem domu na Mirni razglasili osebnost leta 2022, ki so jo s spletnim glasovanjem izbrali gledalci in gledalke Vašega kanala, največje slovenske regionalne televizije iz Novega mesta, je bil zmagovalec Jože Železnik iz Malih Brusnic vidno presenečen in ganjen. A je skromen, nagrada ni le njegova, pravi, to, da najnižje ležeče smučišče v državi, ki se ga je prijelo ime Podgurski Kitzbühel, tako lepo deluje, je zasluga širše ekipe.

»Obiskovalci so predvsem otroci. Lepo je videti, kako se nasmejani pripeljejo po bregu, spodaj pa jih čakajo zadovoljni starši. Takrat je trud poplačan,« je dejal Železnik, lastnik zemljišča in pobudnik smučišča v Malih Brusnicah. Na hribu ob vasi se je mladež smučala in sankala že od nekdaj, širša zgodba pa se je začela pisati pred 23 leti, ko so domačini postavili nizkovrvno žičnico na električni pogon. Glas o urejenem smučišču se je hitro razširil po bližnji okolici, zato so Brusničani zadevo tudi pravnoformalno uredili, pridobili vse potrebne dokumente in smučišče registrirali, redno izpolnjujejo tudi druge zakonske obveznosti.

Smučišče v Malih Brusnicah je vse bolj priljubljeno. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Vrh smučišča v Malih Brusnicah je na 265 metrih nadmorske višine, cilj 250 metrov dolge proge na dobrih 200 metrih pa je majhno smučišče s 60 metri višinske razlike, idealno za prvo nabiranje smučarskih izkušenj. Zagnani Brusničani imajo dva snežna topa, teptalnik za sneg, uredili so tudi tekaško progo in sankališče.

Na TV Vaš kanal osebnost leta izbirajo že več let, Železnik je sedmi po vrsti. »Naj se zazrem pravljičnih sedem let nazaj. Na Vašem kanalu smo z vsakodnevno prisotnostjo na terenu vse bolj zaznavali prihajajoče korenite spremembe v družbi. V vse hitrejšem tempu vsakdana in hlepenju po več so mnoga dobra dejanja tu živečih posameznikov ostala spregledana. Za večino morda manj pomembna, a toliko bolj pristna in srčna. In izjemen odziv širše javnosti potrjuje: odločili smo se prav. Vseh sedem let, tudi v času epidemije covida in v času energetske krize, ki tudi naši medijski hiši ni prizanesla, naša akcija živi naprej,« je na prireditvi povedala direktorica in odgovorna urednica TV Vaš kanal Irena Vide.