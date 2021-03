Slugova in Lep na izhodnih vratih? S seboj vabita še ostale

Jurij Lep naj bi ostal član Desusa. FOTO: Leon Vidic, Delo

Poslanec, ki je že pred nekaj dnevi napovedal izstop iz poslanske skupine Desusa, je danes potrdil, da se z vodjo poslancev SMCpogovarja o ustanovitvi poslanske skupine nepovezanih poslancev. Zadnje dni so sicer vse glasnejša ugibanja, da utegnejo Slugova,inzapustiti poslansko skupino SMC.Lep, ki ima zlasti v zadnjem obdobju večkrat drugačna stališča od poslanskih kolegov v Desusu, v današnji izjavi novinarjem ob robu seje državnega zbora ni natančno opredelil, kdaj bo izstopil iz poslanske skupine. To je sicer napovedal 15. marca. Že tedaj je izrazil željo, da bi se mu pridružil še kdo od poslancev. »Zdaj vidim, da se mi pridružujejo. Če se bodo, bom toliko bolj vesel,« je dejal Lep. Poslansko skupino lahko ustanovijo trije poslanci.Kdo se mu bo pridružil, še ne ve, pričakuje pa, da bodo ustanovili poslansko skupino nepovezanih poslancev, v kateri bodo »razmišljali sredinsko«. Kaj se bo zgodilo, torej ali bodo začeli ta postopek ali ne, bo po njegovih besedah jasno v roku enega tedna. Sam verjame, da je za to več kot 80 odstotkov možnosti.Lep sicer ni pritrdilno odgovoril na vprašanje, ali se o tem pogovarja s tremi poslanci SMC. Potrdil pa je, da se o tem pogovarja s Slugovo. Vsak ima po njegovih besedah svojo nalogo. »Jaz se pogovarjam z enim, ona se z enim ...« je pojasnil. A po njegovih besedah s Slugovo nista dorekla, kdaj bi lahko to naredili.V javnosti so zlasti zadnje dni glasna ugibanja o tem, da utegnejo trije poslanci zapustiti poslansko skupino SMC, in sicer morda še pred četrtkovo sejo sveta SMC. Pri tem se poleg Slugove omenja Zorčiča in Rajića. Sami teh ugibanj za zdaj javno niso komentirali, je pa Rajić med razpravo o interpelaciji ministra za kulturo Vaska Simonitija dal vedeti, da ni zadovoljen z obravnavo SMC v Janševi vladi. Hkrati je napovedal, da bo ob interpelaciji glasoval za.