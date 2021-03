Bulčeva odhaja v drugo stranko? Takole je zapisala o »diktaturi« predsednika vlade

Na vprašanje o zeleni stranki je dvoumno odgovorila

Nekdanja podpredsednica vladein evropska komisarka za prometse ne strinja s tem, da SMC s predsednikomnadaljuje delo v vladi. Omenjalo se jo je kot nekoga, ki bi SMC pomagala pri revitalizaciji stranke, saj je dolgo časa veljala za eno najbolj priljubljenih članic SMC, zdaj pa, kot kaže, pri tem ne bo sodelovala.Bulčeva je na na twitterju zanikala, da bo sodelovala pri obstanku SMC na političnem parketu. »Ne,« je jasno in jedrnato odgovorila.Sledilci so menili, da bi bila nekdanja evropska komisarka primernejša za katero od zelenih strank, ki se bo zavzemala za krožno gospodarstvo, samopreskrbo in zelena delovna mesta, s čimer se je Bulčeva strinjala. »Se strinjam, da Slovenija to potrebuje in si to zasluži. Sploh v luči nizkega interesa trenutne vlade za to tematiko (na papirju še, v dejanjih pa minimum).«Članica SMC je komentirala tudi ponedeljkove napetosti med vodjo poslanske skupine SMC, o kateri se vse glasneje ugiba, kdaj bo zapustila koalicijske vrste. Ta je predsednika vladevprašala o ključnih projektih vlade v prihodnjem letu, da bi bil izhod iz te krize čim hitrejši, zanesljiv in učinkovit. Ocenila je tudi, da bi bili protikoronski ukrepi učinkovitejši, če bi znali predstavniki vlade o njih ustrezneje komunicirati, na kar se je Janša odzval, da je »je malo mimo poslušati nasvete« o komuniciranju šefice poslancev stranke z enoodstotno podporo v javnosti predsedniku vlade in stranke s 30-krat višjo podporo.Bulčeva meni, da je bilo vprašanje njene kolegice na mestu, »odziv predsednika vlade pa kaže na njegovo samovoljo in napihnjenost brez spoštovanja koalicijskih partnerjev. Kako se počutite ob tem SMC poslanci? Člani? Predsednik stranke SMC? Ali si sledilci predsednika vlade res želite diktature?« se je obrnila na svoje strankarske kolege in zapisala ključnike #SkupajVemo #SkupajZmoremo.Medtem ni več vprašanje, ali SMC razpada, in ne, ali bo kateri od poslancev zapustil koalicijo, temveč, kdaj se bo to zgodilo. Po neuradnih informacijah Sveta na Kanalu A bodo vodja poslanske skupine Sluga, predsednik državnega zborain poslanecposlansko skupino zapustili še pred četrtkovim svetom stranke.