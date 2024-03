Slovenski upokojenci s številnimi vlogami na Zpiz, a tretjina bo razočaranih

Pokojninski zavod je do zdaj prejel že skoraj 9000 vlog za uveljavljanje zagotovljene vdovske pokojnine, ki jo je uvedla pokojninska novela iz decembra. Vendar pa zavod ocenjuje, da bo skoraj tretjina do zdaj vloženih zahtev zavrnjenih, so zapisali.

Novela ureja zagotovljeno vdovsko pokojnino, ki se odmeri vdovi ali vdovcu v višini seštevka starostne, predčasne ali invalidske pokojnine ter osnove za odmero vdovske pokojnine iz prvega odstavka 60. člena pokojninskega zakona, ki opredeljuje osnovo za odmero vdovske pokojnine. Vendar pa je ta seštevek lahko največ do višine zagotovljene pokojnine. V seštevku se upoštevajo tudi vse tuje pokojnine. Višina zagotovljene pokojnine od 1. januarja znaša največ 748,27 evra na mesec.

Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) medtem ugotavljajo, da so zahtevke vlagali tudi tisti, katerih lastna ali vdovska pokojnina ali lastna in delež vdovske pokojnine znašata več od tega zneska ali pa ga presegajo z upoštevanjem tuje pokojnine. Napačno so si namreč razlagali, da jim zagotovljena vdovska pokojnina pripada poleg tega, kar že prejemajo.

Prav tako so zahtevke vlagali tisti, ki so bili pretežno zavarovani za ožji obseg pravic ali pa je bil tako zavarovan umrli zavarovanec oziroma upokojenec. Novela namreč v teh primerih ne omogoča pridobitve zagotovljene vdovske pokojnine. Zavod je zaradi tega že prejel prve zahteve po umiku zahtevkov.

Zpiz poudarja, da je reševanje zahtevkov za zagotovljeno vdovsko pokojnino med njegovimi prednostnimi nalogami. Hkrati navaja, da bo pri odločanju upošteval zakonsko določbo, po kateri zagotovljena vdovska pokojnina vdovi ali vdovcu pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve ne glede na datum odločitve o pravici.

Novela vsebinsko zapletena

Ob tem pa je spomnil, da je bila novela v Uradnem listu objavljena 27. decembra, veljati je začela naslednji dan, uporabljati pa se je začela 1. januarja. Že za zagotovitev vseh podpornih tehničnih rešitev za vodenje postopkov pri odločanju o zagotovljeni vdovski pokojnini je bil ta čas prekratek, so izpostavili.

Ob tem je novela po njihovem opozorilu vsebinsko zelo zapletena. Ker imajo možnost za uveljavljanje zagotovljene vdovske pokojnine tudi tisti upokojenci, pri katerih denimo niso še nikoli ugotovili pogojev za starostno ali vdovsko pokojnino, bo to zagotovo pomenilo zahtevnejše postopke pri ugotavljanju dejanskega stanja. Poleg tega med okoliščine, ki bodo vplivale na trajanje postopkov, sodi morebitno prejemanje tuje pokojnine, saj je v tem primeru treba predložiti dokazilo o tuji pokojnini za januar letos.

Ne nazadnje na zavodu pojasnjujejo, da omenjenih skoraj 9000 dodatnih vlog zahteva vsebinsko obravnavo in odločitev ob enakem številu strokovnih delavcev. Zavodu je bil za izvedbo nekaterih prejšnjih sprememb sistemskega pokojninskega zakona določen šestmesečni rok, čeprav je bilo primerov manj in so bile občutno manj zahtevne zadeve, ki jih je moral rešiti po uradni dolžnosti.

Zakonodajalec pa pri noveli iz decembra ni mogel določiti izdaje odločb o izplačilu zagotovljene vdovske pokojnine po uradni dolžnosti. Zavod namreč ne bi mogel zajeti vseh potencialnih upokojencev, saj nima vseh potrebnih podatkov za rešitev zadev. Glede na to morajo upokojenci sami vložiti zahtevo, pri čemer vse zahteve zagotovo ne bodo utemeljene.

Izvedba omenjene novele je za zavod zelo zahtevna, hkrati pa predstavlja dodatno obremenitev in čas za rešitev, so opomnili. Sicer pa je reševanje zahtevkov za zagotovljeno vdovsko pokojnino med njegovimi prednostnimi nalogami.

Zagotovili so, da bodo v doglednem času izdali odločbo in jo uresničili, stranke pa lahko najbolj prispevajo k hitrejšemu reševanju zahtevkov z odzivnostjo na morebitne pozive zavoda za dopolnitev dokumentacije ali predložitev dokazil. Prav tako k hitrejšemu reševanju zadev pripomore čim manj neutemeljenih zadev.