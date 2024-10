Slovenski gobarji vse bolj drzni pri nabiranju. Koliko hujših zastrupitev je bilo v zadnjem tednu?

Vrhunec gobarske sezone se počasi končuje, kljub temu pa se nam iz vse Slovenije javljajo navdušeni gobarji in nam pošiljajo fotografije gobjih velikanov. Letos so z gobami najbolj radodarni gozdovi Pohorja, Koroške, Goričkega in ponekod po Gorenjskem, nekoliko manj jih je na Primorskem, Notranjskem, Dolenjskem ter v okolici Ljubljane.

Povečana rast gob v naravi pa prinaša tudi več zastrupitev med Slovenci. Po besedah Gašperja Razingerja iz centra za klinično toksikologijo in farmakologijo (CKTF) je bilo letos poleti pričakovanih zastrupitev manj, v zadnjih 14 dneh pa je zaradi ugodnih vremenskih pogojev le-teh seveda več.

Natančnega števila in statistike zastrupitev z gobami za letos sicer še nimajo. Primerov zastrupitev je na splošno v tem času veliko, kar pa ne pomeni, da prav vsak potrebuje tudi zdravljenje v bolnišnici, poudarja Razinger. Po njegovih besedah gre velikokrat za samoomejujoče zastrupitve, ki minejo same od sebe in kjer ne pričakujejo resnih posledic za zdravje.

5 ljudi potrebovalo bolnišnično zdravljenje

V zadnjem tednu so imeli na oddelku hospitaliziranih približno 5 ljudi zaradi zastrupitve z gobami. Pri večini teh gre za zastrupitev z zeleno mušnico, kjer s pravočasnim dajanjem protistrupa lahko učinkovito preprečijo poškodbo jeter. »Poseben problem predstavlja klinična slika zastrupitve z zeleno mušnico ali podobnimi mušnicami oz. drugimi gobami. Gre namreč za t.i. amanitinski sindrom, pri katerem se prvi simptomi s slabostjo, bruhanjem, drisko, bolečinami v trebuhu ipd. pojavijo šele po 6 urah ali več. Po tem začetnem obdobju sledi faza, kjer znakov zastrupitve ni, nato pa se po 2 – 3 dneh od zaužitja pojavijo znaki jetrne okvare,« opozarja zdravnik.

Gobarji vse bolj drzni pri nabiranju

Zaradi takega sosledja simptomov zastrupljenci velikokrat »pozabijo«, da so sploh jedli gobe in omenjene težave povezujejo z nečim drugim. Poleg lisičk in jurčkov v zadnjem času opažajo tudi trend nabiranja bolj »nevsakdanjih« gob in tudi večjo drznost pri nabiranju. Poseben problem predstavlja nabiranje mladih gob in gob takoj po dežju, saj so v teh primerih običajni prepoznavni znaki lahko zabrisani.

Strupeno gobo popražila in pojedla z jajci

Minuli konec tedna je pomoč v UKC Ljubljana poiskal starejši par, ki je zaužil izredno strupeno gobo – panterjevo ali pegasto mušnico –, njuno zdravstveno stanje naj bi bilo kritično. Mož in žena sta panterjevo mušnico popražila in pojedla z jajci. Dve uri po obroku jima je postalo slabo in sta postala zaspana, začela sta halucinirati, nato pa sta izgubila zavest.

Razingerja smo povprašali, kakšno je njuno zdravstveno stanje po tednu dni. »V zadnjem tednu smo obravnavali dvojni primer zastrupitve s panterjevo mušnico, ki je terjal celo sprejem na oddelek za intenzivno terapijo. Hospitalizacijo smo pri nas že zaključili,« je pojasnil.