Slovenski čebelarji na nogah! »Spet nas poneumljajo«

Čebelarska zveza Slovenije se je ogorčeno odzvala na napoved proizvodnje nadomestka medu brez uporabe čebel, ki ga je razvilo podjetje Narayan iz Slovenske vasi na Dolenjskem. Podjetje bi tako na trgovske police po Evropi postavilo prvi (veganski) med na svetu, ki bi bil torej narejen brez uporabe čebel.

Na skorajšnji začetek prodaje prehranskega izdelka ohney se je ostro odzval Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije (ČZS), ki pravi, da takšen izdelek ima lakho okus in teksturo medu, vendar to ni med, je kritičen. »Spet nas poneumljajo! Med brez čebel ne obstaja! Košček zdravja je le v medu, ki so ga pridelale čebele!«

Pri tem je opozoril na zapis iz Evropske direktive o medu, iz katerega »je jasno razbrati, da lahko kot med označimo zgolj pristen med, v nasprotnem primeru smo v prekršku in zavajamo potrošnika,« pravi Noč in dodaja, »da med ne uživamo, ker je sladek, ampak zato, ker je v njem košček zdravja. Ta košček zdravja pa izhaja iz narave s pomočjo dela čebel in noben umeten nadomestek tega zaklada narave ne more nadomestiti. Med je pomemben del apiterapije! Slovenci smo narod čebelarjev, živimo s čebelami in dobro poznamo pravi med, ki ga naše čebele naberejo v naši lepi neokrnjeni naravi. Bodimo še bolj pazljivi, da ne nasedemo zavajanju o raznih umetnih medovih, ki nikakor niso med!,« je oster predsednik ČZS in Slovencem polaga na srce, »naj med kupujejo direktno iz rok lokalnega čebelarja, na trgovskih policah pa bodimo pozorni na poreklo, ki naj bo slovensko.«