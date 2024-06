Slovenske hiše, ki so obnorele svet

Podjetje Lumar že vrsto let vpeljuje trajnostne prakse v svoje delovanje, kar se kaže v njegovih inovativnih izdelkih in številnih prizadevanjih za okolju prijazno gradnjo.

»V Lumarju smo se pred 20 leti odločili, da stopimo na pot energetske učinkovitosti, na napredno pot, ki temelji na razvoju. Spoznavamo, da smo produkte, podjetje in poslovne modele razvijali v pravi smeri, kar nam potrjujejo kupci in zunanja javnost z nagradami in priznanji. Zavedamo se, da trajnost ni tekma, kdo je prvi, ampak da je pomembno, da jih je čim več zraven. Trajnost je pot, na kateri se nam mora pridružiti čim več drugih, da bomo na koncu vsi prišli na cilj,« pravi Nataša Teraž Krois, vodja razvoja in trajnosti pri podjetju Lumar.

