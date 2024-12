Kaj se dogaja? Slovenske gozdove zapuščajo delavci

Nekdo se je čutil dolžnega, da javnost obvesti o domnevno spornem dogajanju v podjetju Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (SiDG). Dolžnega se je čutil tudi zato, ker, kot pravi, ne sindikat, ne nadzorni svet, ne SDH in tudi ne svet delavcev ničesar ne ukrenejo.

»V podjetju vlada alarmantno vzdušje, po uvedbi sistematizacije pa je samo še huje. Ljudi so odpustili, njihovo delo pa prerazporedili na druge zaposlene. Ljudje dajejo odpovedi, saj preprosto ne zmorejo več prenašati mobinga, kričanja, groženj.« Anonimnež nadaljuje, da je prisotna vse večja preobremenjenost, da se najemajo zunanji izvajalci ter da nad njimi ves čas visi grožnja, da se bo najemalo še več in da se bodo ukinjali oddelki, če zaposleni ne bodo poslušni. »Srce podjetja, to so ljudje, ki so od leta 2016 delali z dušo in telesom za to podjetje, ga razvijali, zdaj, če jih že niso odpustili, odhajajo sami!«

Nad našim zelenim naravnim bogastvom bdi državno podjetje. FOTO: Igor Modic

374 zaposlenih je v SiDG.

Odpoved direktorju

Če kaj, je Slovenija bogata z gozdovi. A če je res, kar govori naš anonimni sogovornik, potem je tako pomembno državno podjetje s tako bogatim kapitalom v resnih težavah. Po odgovore, predvsem tiste o odpuščanjih, smo se obrnili na SiDG. Takole so nam pojasnili: »SiDG je podjetje in je od svojega prvega polnega leta delovanja v letu 2017 do konca leta 2023 še vsako leto beležilo veliko rast zaposlenih. V povprečju se je število zaposlenih povečevalo za natanko 40 delavcev na leto. Odhodi zaposlenih so bili v vseh teh letih minimalni in so tudi v zadnjem letu, ko se je družba konsolidirala, bistveno manjši od števila novih zaposlitev. Trenutno je v družbi SiDG zaposlenih 374 delavcev. V letošnjem letu je delovno razmerje prenehalo 25 delavcem, od tega je natanko šestim delavcem odpoved vročil delodajalec (trem izredno odpoved zaradi kršitev in trem redno odpoved iz poslovnih razlogov). Družba je v enakem obdobju zaposlila 40 delavcev.«

Ljudje dajejo odpovedi, saj preprosto ne zmorejo več prenašati mobinga, kričanja, groženj.

Izvedeli smo, da je bila redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi (zaradi optimizacije delovnih procesov ter povečanja učinkovitosti) vročena še petim zaposlenim in da so vsi po vrsti te nove ponudbe tudi sprejeli. Ob tem je bila zaradi ukinitve delovnih mest petim zaposlenim podana tudi redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, in sicer na delovnih mestih direktor sektorja, pomočnik direktorja sektorja, poslovni sekretar in pravnik.

Mobinga niso zaznali

Navedbe o alarmantnem vzdušju na SiDG zavračajo. »Te navedbe niso resnične in škodijo ugledu družbe. Družba ima vzpostavljen anonimni kanal za prijavo mobinga in v letošnjem letu nismo dobili prav nobene prijave.«

Poslovodstvo se je lotilo spremembe organizacije in sistemizacije delovnih mest po enem letu in pol mandata: glavna razloga sta bila, kot rečeno, optimizacija delovnih procesov ter povečanje učinkovitosti družbe. Pristojnosti, kot smo izvedeli, se po reorganizaciji menda ne podvajajo več, zaposleni so enakomerneje obremenjeni, učinkoviti ter seznanjeni s svojimi nalogami, odgovornostmi in pričakovanji delodajalca.

Odhodi zaposlenih so tudi v zadnjem letu, ko se je družba konsolidirala, bistveno manjši od števila novih zaposlitev.

Zaradi odprave plačnih nesorazmerij se je osnovna bruto plača povišala 29 zaposlenim. Na SiDG pa naj bi bile te že tako višje od povprečja v njihovi panogi.

Skratka: v zahtevnih in negotovih makroekonomskih časih bo izzivom gotovo kos le tisti, ki se bo lahko pohvalil z agilno organizacijo, sposobno stalnega prilagajanja. Izzivom bodo kos tudi tisti, in SiDG pri tem ni izjema, ki bodo vzpostavili pozitivno vzdušje med sodelavci.