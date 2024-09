Slovenske alpinistke Anja, Patricija, Ana in Urša bežale pred divjimi zvermi (FOTO)

Sila dramatične novice so v teh dnevih povezane s slovensko žensko alpinistično odpravo, ki se je 22. avgusta odpravila v Indijsko Himalajo. Vodja odprave Lalung 2024 Anja Petek je namreč na Planinsko zvezo Slovenije (PZS) sporočila, da so bile zaradi divjih zveri primorane predčasno zapustiti bazni tabor! Uspelo jim je osvojiti želeni cilj Lalung I in v njem preplezati kar štiri prvenstvene smeri. Za kakšne zveri gre, trenutno ne ve nihče, prav tako na PZS ne razpolagajo z nobeno dodatno podrobnostjo. Alpinistke so namreč v zelo odmaknjenem delu najvišjega gorstva sveta, v dolini Lalung, ki...