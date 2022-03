Slovenska zastava pred veleposlaništvom v Kijevu ne vihra več

Kot smo že poročali, je v ponedeljek v Kijev varno prispel Boštjan Lesjak in začel delo začasnega odpravnika poslov Slovenije v Ukrajini. Veleposlaništvo v Kijevu je tako od ponedeljka od 9. ure ponovno odprto.

Za TV Slovenija je povedal, da severno od Kijeva ves čas odmevajo eksplozije, a da se presenetljivo prebivalci celo vračajo v mesto. V stikih v Kijevu je predvsem z veleposlanikoma Poljske in Vatikana, ki mesta nista zapustila.

Preveč podobna ruski?

Lesjak je ob prihodu v Kijev pred veleposlaništvom ponosno razvil slovensko zastavo, a ta tam ne vihra več. Zakaj?

»Do mene so prišli ukrajinski predstavniki in vljudno prosili, ali bi jo lahko sneli, ker je preveč podobna ruski,« je razložil začasni odpravnik poslov. Sicer pa pravi, da je za varnost v Kijevu dobro poskrbljeno in da bivajo v hotelu.