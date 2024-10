Noro! Poglejte, kaj je zabeležila slovenska opazovalnica za potrese

Japonska je ena izmed najbolj potresno aktivnih držav na svetu, saj leži na stičišču štirih tektonskih plošč: pacifiške, filipinske, severnoameriške in evrazijske. Zaradi tega je redno izpostavljena potresom, ki jih pogosto spremljajo cunamiji in vulkanski izbruhi.

V sredo, 23. oktobra, je opazovalnica šolske mreže v Podbočju (občina Krško) zabeležila potres, ki je stresel Kurilske otoke na Japonskem, in sicer z magnitudo 6,2, je na omrežju X zapisal ARSO potresi.

ARSO ob tem spodbuja uporabo mobilne aplikacije Raspishake, s katero lahko vsak preveri, ali se v njegovi bližini tresejo tla.

Na Japonskem je to nekaj vsakdanjega

Zaradi stalne nevarnosti potresov je pripravljenost na tresenje tal na Japonskem nekaj vsakdanjega. Poleg zgodnjih opozorilnih sistemov in seizmično odporne infrastrukture so prebivalci tudi dobro izobraženi o tem, kako ravnati med in po potresu, kar zmanjšuje število žrtev in škodo.

Štiri otoke Južnih Kurilov v Tihem oceanu je zasegla Sovjetska zveza, kar ostaja predmet nestrinjanja med Japonsko in Rusijo že več kot 60 let. FOTO: Stringer/russia Reuters

Ko zazna potres, japonski sistem v nekaj sekundah pošlje opozorila na mobilne telefone in televizijo, kar da ljudem čas, da se pripravijo. Ta sistem je še posebej učinkovit, ker lahko vnaprej opozori tudi na cunamije, kar je ključno za zaščito obalnih območij.

Japonska tako predstavlja primer države, ki se je učinkovito prilagodila življenju z naravnimi nesrečami, hkrati pa se še naprej trudi izboljševati svojo varnostno infrastrukturo.