Slovenska ministrica je bila počaščena, da je lahko opravila ta skok

Pred rudarskim praznikom, ki ga obeležujemo 3. julija v spomin na petdnevno gladovno stavko, ki so jo na ta dan leta 1934 začeli rudarji zasavskih revirjev, so včeraj na tradicionalni prireditvi Skok čez kožo v Velenju v rudarski stan sprejeli 34 novincev. Čeprav se pripravljajo na prenehanje odkopavanja premoga leta 2033, bodo zapiralna dela trajala še vsaj petnajst let. Prireditev Skok čez kožo, ki je od leta 2021 vpisana v register nesnovne kulturne dediščine, je prava paša za oči. Rudarji v svojih črnih uniformah z rdečimi nageljni na prsih korakajo skozi Velenje do stadiona, kjer posprem...