Slovenijo bo pobelilo, zapadlo bo do 25 centimetrov snega

Za sredo zjutraj za južno in osrednjo Slovenijo napovedujejo poledico. »Ceste in pločniki so lahko poledeneli. Lahko se lomijo manjše veje,« opozarjajo meteorologi.

Po opoldnevu bodo južno Slovenijo, brez osrednje, zajele padavine, ki se bodo prevesile tudi v četrtek do okoli poldneva. V 24 urah lahko zapade do 50 litrov dežja na kvadratni meter.