Najprej bo zelo toplo, sledi pravi vremenski preobrat in – sneg

Novo leto je tu, pa tudi nova otoplitev. Čeprav si mnogi želijo tudi v nižinah gaziti v snegu, vas bomo sprva z otoplitvijo razočarali, snežne zanesenjaka pa nato razveselili.

Vrhunec vremenskega dogajanja bo ta teden dosežen v četrtek in petek. Četrtek bo zelo topel, ponekod bo blizu +10 stopinj Celzija, v petek pa se bo hitro ohladilo.

»Kako točno bo s sneženjem, pa ni dokončno dorečeno. Nekaj centimetrov snega je pričakovati, vendar še ni gotovo, ali bo to zjutraj ali dopoldne,« pravi dežurni prognostik Agencije RS za okolje (Arso) Brane Gregorčič.

Zaenkrat izračuni kažejo, da ga bo do pet centimetrov zapadlo po nižinah, v nekoliko višjih legah tudi do deset, ni pa na vidiku obilnega sneženja, niti v gorah ne, razkriva sogovornik. Med območji, kjer Gregorčič napoveduje, da se bo spremenila barva pokrajine, izpostavlja Gorenjsko, Notranjsko, proti Panonski nižini (Štajerska in Prekmurje) pa bo snežink zelo malo.

Če ste odbrzeli pripraviti lopate, Gregorčič pravi, da kidanje snega morebiti sploh ne bo potrebno, saj bo sneg padal na topla tla. Obdržati se zna denimo na travi, drugod pa pričakujte tudi plundro.