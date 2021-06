Slovenija Uberju odprla vrata, a prihoda ta ne napoveduje

Slovenija je te dni izglasovala zakon, ki omogoča prihod digitalni platformi za prevoze s taksijem, kot je Uber, a so nam iz tega podjetja odgovorili, da jih vstop na slovenski trg trenutno ne zanima. Vseeno so zadovoljni, da se država odpira za prihod Uberju podobnih podjetij.Uber deluje v 69 državah in preko 10.000 mestih, zato v podjetju nenehno iščejo možnosti za širitev, a trenutno Slovenija ni država, kjer bi imeli načrte za vzpostavitev svoje platforme.Zakon o prevozih v cestnem prometu bi lahko stopil v veljavo čez približno en mesec. Uber v tem trenutku spremlja in analizira sprejeto novelo zakona. Ali bo čez mesec dni sprejel drugačno odločitev, bomo še videli.Vozniki, ki bodo želeli prevažati potnike prek digitalne platforme, bodo morali imeti sklenjeno eno od oblik delovnopravnega razmerja in hkrati pridobiti licenco za taksi.