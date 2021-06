Razkrivamo, kdaj bi lahko tudi pri nas uporabljali Uber

Državni zbor je v torek s 50 glasovi za in 36 glasovi proti sprejel predlog novele zakona o prevozih v cestnem prometu, ki med drugim prinaša podlago za delovanje platform za prevoze, kot je Uber. Novelo so podprle stranke SDS, SMC, Desus, SNS in poslanska skupina nepovezanih poslancev, medtem ko so ji nasprotovale opozicijske SD, Levica SAB in LMŠ.



Na infrastrukturnem ministrstvu smo preverili, kdaj zakon stopi v veljavo. Kot so nam pojasnili, bomo lahko v Sloveniji Uber koristili že čez približno mesec dni. »Po včerajšnjem sprejetju v DZ zdaj poteka redakcija in ostali postopki, potrebni za objavo v Uradnem listu, ki navadno trajajo od 7 do 14 dni. Zakon bo začel veljati 15 dni po objavi v UL,« so zapisali v odgovoru.

Uber spremlja in analizira našo zakonodajo

»Uber je vedno zainteresiran, da prispeva k varni, cenovno dostopni in bolj trajnostni mobilnosti v mestih, to zagotavljamo že v preko 10.000 mestih v 69 različnih državah. Trenutno spremljamo in analiziramo sprejeto zakonodajo, do zaključka zakonodajnega postopka pa odločitve o vstopu na tržišče ne moremo komentirati,« pa pravijo pri Uberju.



Kot je v torek pojasnil državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Blaž Košorok, je novela zakona namenjena predvsem mobilnosti z uporabo digitalnih tehnologij, poenostavitvi sistema subvencioniranih vozovnic ter poenostavitvi pridobivanja vozovnice za kategorizirane športnike.

