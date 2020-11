Slovenija ogorčena: policija ga je kaznovala, ker je malical brez maske

V ponedeljek, 16. novembra, začne veljati vladni odlok, ki na javnih površinah prepoveduje uživanje hrane in pijače.

Te dni je na družavnih omrežjih zaokrožila fotografija iz središča Ljubljane: dostavljalec hrane (podjetja Wolt) si je na stopnicah frančiškanske cerkve na Prešernovem trgu želel privoščiti burek, pristopila je policija in ga oglobila.Fotografijo je med drugim na facebooku delil Inštitut 8. marec in se vprašal, kje naj dostavljalci hrane, delavci na gradbiščih in drugi, ki delajo zunaj in se nimajo kam skriti, pojedo svoj obrok? »Morda pa naj bodo kar brez hrane in počakajo, da pridejo zvečer prestradani domov?«Policista naj bi sicer pristopila in ga opozorila, naj si namesti masko, ker pa tega ni želel storiti, sta mu napisala kazen. Odzvali so se tudi v podjetju Wolt in potrdili, da je želel njihov dostavljalec le v miru pojesti malico.Zaradi primera se je vroča debata vnela tudi na twitterju, kjer je fotografijo delila tudi nekdanja premierkaposlanec SABv debati izzval notranjega ministranaj ustavi to represijo. Ta mu je odgovoril, da je bil kaznovan zaradi maske in da na fotografiji ni videti, da bi jedel.Spomnimo, nedavno se je podoben primer zgodil v središču Kranja, kjer je mlada družina prejela kazen v višini 800 evrov, ker je na javnem mestu jedla rogljiček.