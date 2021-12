To smo težko pričakovali: za prazno pločevinko in plastenko vrnjen denar

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak se je seznanil s pobudo za vzpostavitev kavcijskega sistema za embalažo pijač, kot so na primer plastenke in pločevinke, ki jo je pripravilo društvo Eko krog. Idejo podpira, uresničiti jo bo poskušal že v postopku sprejemanja novega zakona o varstvu okolja, so sporočili z ministrstva.

Po oceni Vizjaka je pobuda skladna z novim zakonom o varstvu okolja, zato bodo določbe v parlamentarni proceduri z amandmaji vključene v ta zakon. Sočasno bo ministrstvo za okolje in prostor pripravilo uredbo, ki bo konkretneje uredila to področje, so napovedali. Vizjak rešitev kavcije podpira zlasti za plastenke in pločevinke.

Kavcijski sistem pomeni, da potrošnik ob nakupu pijače za embalažo plača znesek oziroma kavcijo, ki se mu ob vrnitvi embalaže na zbirno mesto povrne. Tak sistem že poznajo v številnih evropskih državah in pomeni dodaten prispevek k učinkovitejšemu zbiranju odpadne embalaže za dosego okoljskih ciljev.

S tem bi se odpirala nova delovna mesta

V Eko krogu, ki je pobudo predstavil prejšnji teden, poudarjajo, da se kavcijski sistem kaže kot cenejši, učinkovitejši in preglednejši sistem zbiranja odpadne embalaže. Poleg tega odpira nova delovna mesta, prispeva k manj smetenja ter omogoča več ponovne uporabe embalaže pijač in kakovostnega recikliranja.

Kot je pojasnil Aljoša Petek iz Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja, ki je društvu pomagal pri pripravi dopolnil k predlogu novega zakona o varstvu okolja, slovenska zakonodaja omogoča kavcijski sistem, vendar pa ta specifika zahteva tako sodelovanje proizvajalcev kot prodajalcev pijač. Tega sodelovanja v obstoječem zakonu ni, zato novi zakon, ki ga je vlada poslala v parlamentarno obravnavo, zahteva majhno spremembo. V Eko krogu so oblikovali tudi že predlog nove uredbe na tem področju.