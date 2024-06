Slovenija gre naprej: Golob, Pirc Musarjeva, Fajonova in Han bodo tudi navijači (FOTO)

»Nogomet je strast in v slovenskem primeru tudi dokaz, kako lahko z enotnostjo, timskim delom in nepopustljivostjo dosežemo najvišje cilje,« je

predsednica republike Nataša Pirc Musar dejala na današnjem sprejemu ob dnevu državnosti slovenski skupnosti v Münchnu.

Izrazila je prepričanje, da bo slovenska reprezentanca uspešno zastopala barve države tudi na četrtkovi tekmi proti Srbiji.

To si bodo poleg Pirc Musar ogledali še premier Robert Golob, zunanja ministrica Tanja Fajon ter gospodarski minister Matjaž Han.

Vsi trije so se udeležili tudi današnjega sprejema, ki so ga v restavraciji v okviru olimpijskega parka v mestu organizirali slovensko veleposlaništvo v Berlinu, generalni konzulat v Münchnu in Nogometna zveza Slovenije.