Štirinajstletnik izdelal aplikacijo za srčne bolezni

Čeprav je Siddharth Nandyala iz Dallasa star komaj 14 let, je že strokovnjak na področju umetne inteligence (UI). Uspelo mu je pridobiti certifikate za upravljanje UI pri uglednih institucijah, kot sta Oracle in ARM, in danes velja za enega najmlajših mojstrov na tem področju. Ustvaril je prebojno aplikacijo, ki bo pomembno pripomogla k odkrivanju srčnih bolezni.

Circadian AI, kakor se aplikacija imenuje, v samo sedmih sekundah zazna morebitne srčne bolezni, in sicer s pomočjo naprednih algoritmov za analizo zvokov srca, ki jih posname pametni telefon. Inovativna tehnologija hitro obdela podatke ter zagotovi diagnozo, ki lahko reši življenje. Aplikacija je cenovno dostopna in preprosta za uporabo, prav pa bo prišla tudi tam, kjer imajo ljudje sicer omejen dostop do zdravstvenih storitev.

Diagnozo pravilno postavi v 96 odstotkih primerov.

Aplikacijo so testirali na več kot 15.000 pacientih v ZDA in 700 pacientih v Indiji, njena natančnost pa je osupnila celo zdravnike. Circadian AI je pravilno zaznala srčne bolezni v kar 96 odstotkih primerov. Uspeh aplikacije je pritegnil pozornost številnih uglednih osebnosti, vključno z glavnim ministrom indijske zvezne države Andra Pradeš N Chandrababujem Naidujem, ki je pohvalil Siddharthovo izjemno nadarjenost in predanost uporabi tehnologije za blaginjo človeštva.

Dobri obeti, da bo UI v zdravstvu nekoliko razbremenila zdravnike. FOTO: Wanan Yossingkum/Getty Images

Siddharth je svojo inovacijo predstavil tudi na Global Artificial Intelligence Summitu v Hiderabadu, kjer je poudaril, da je njegov cilj razširiti dostop do zdravstvenih storitev v skupnostih z omejeno medicinsko pokritostjo. Njegova vizija je, da bi Circadian AI omogočil hitre in natančne diagnoze, ki bi lahko rešile življenja in izboljšale kakovost zdravstvene oskrbe po vsem svetu.