Slovenija bo posredovala v pritožbi ribičev proti Hrvaški na ESČP

Slovenija bo posredovala v pritožbi slovenskih ribičev proti Hrvaški na Evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP), je danes po zaprti seji odbora DZ za zunanjo politiko izjavila zunanja ministrica Tanja Fajon. Z intervencijo bo Slovenija nudila pomoč pri zaščiti ribičev, ki so žrtve hrvaškega nepriznavanja arbitražne razsodbe.

ESČP je konec marca obvestilo Slovenijo, da so bile tri pritožbe slovenskih ribičev proti Hrvaški glede zatrjevanih kršitev Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic vročene Hrvaški. »Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve pozdravlja dejstvo, da je sodišče pritožbe slovenskih ribičev spoznalo za dopustne in da jih bo v nadaljevanju vsebinsko obravnavalo,« je dejala Fajon.

Pojasnila je, da je vlada na junijski seji sprejela sklep, da bo v pritožbi intervenirala kot stranski posrednik. »S tem pošiljamo pomemben signal, da bomo stali slovenskim ribičem ob strani v vseh postopkih, ki tečejo,« je še dodala.

V skladu z Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic ima država članica, katere državljani so pritožniki, pravico, da v vseh primerih pred senatom ali velikim senatom ESČP predloži pisne pripombe oziroma sodeluje pri obravnavi.

Slovenija je ESČP o posredovanju v pritožbi ribičev obvestila že 5. junija. Rok za obveščanje sodišča glede posredovanja bi se sicer iztekel 16. junija. Sodišče pa bo sedaj določilo rok za vložitev slovenske vloge po prejemu odgovora Hrvaške, je sporočilo ministrstvo za zunanje in evropske zadeve.