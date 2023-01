Slovenija bo dobila devet novih ministrov

DZ bo danes odločal o listi devetih ministrskih kandidatov, ki bodo z reorganizacijo vlade zasedli ministrske stolčke. Vlada premierja Roberta Goloba bo tako po osmih mesecih zaživela v obliki, kot so si jo ob nastopu mandata zamislili koalicijski partnerji. Ministrska ekipa, ki bo po novem štela 20 članov, pa se bo še danes sestala na seji vlade.

Reorganizacija vlade, kot so jo s spremembami zakona o vladi načrtovali v koalicijskih Gibanje Svoboda, SD in Levici, prinaša ustanovitev treh novih ministrstev, in sicer ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, ministrstva za okolje, podnebje in energijo ter ministrstva za solidarno prihodnost.

Ob tem se štirim dosedanjim ministrstvom spreminjajo delovna področja, dve vladni službi pa preraščata v ministrstvo. Vlado bo po novem sestavljalo 19 ministrstev in en vladni urad.

Presenečenj ni pričakovati

Poslanke in poslanci bodo tako po skoraj osmih mesecih od nastopa Golobove vlade danes na seji DZ, ki jo bodo sicer začeli s poslanskimi vprašanji premierju Golobu, glasovali še o enem paketu ministrskih kandidatov. DZ glasuje o listi kandidatov za ministre kot celoti, potrditi pa jo mora večina poslancev, ki se udeležijo glasovanja. Ob zdajšnji koaliciji, ki v parlamentu šteje 53 poslancev, presenečenj ob glasovanju ni pričakovati.

Po izvolitvi bo devet ministrov zapriseglo pred DZ, nekateri že drugič v tem mandatu. Za tem se bo Golobova ministrska ekipa sestala na seji vlade. Vlada, ki napoveduje, da bo leto 2023 v znamenju številnih reform, ob tem zagotavlja, da bo z reorganizacijo bolj učinkovita pri naslavljanju številnih izzivov, ki jo čakajo.