Šok: Slovenec sredi e-športnega škandala

E-šport je profesionalno igranje videoiger, v katerih se tekmovalci merijo med seboj. Tako rekoč enako kot otroci doma, le da igrajo za poklicne ekipe in za resen denar. Med njimi je najhitreje uspelo Mihaelu Mehletu iz Čušperka v grosupeljski občini, ki je pri 17 letih odrinil v svet in postal profesionalni igralec e-športne igre League of Legends (s kratico LoL). Vmes je pristal pri eni prvoligaških ekip G2, s katero je dvignil pokal za celinskega prvaka ter novembra 2019 celo prišel do ekipnega naslova svetovnih podprvakov. Toda na spletu se stvari lahko spremenijo bistveno hitreje kot v r...