Slovenci so povedali, zakaj Golobovi vladi ne zaupajo

Dobra polovica ali 56,3 odstotka vprašanih meni, da je najpomembnejši vzrok za padec zaupanja v vlado Roberta Goloba njeno neučinkovito delovanje, kaže anketa Mediane za Delo. Po mnenju večine bi morala na vrhu vladne lestvice prioritet ostati zdravstvena reforma, sledita obnova po poplavah ter boj z inflacijo.

Odstotek tistih, ki najpomembnejši vzrok za padec podpore vidijo neučinkovitem delu vlade, je višji med volivci obeh opozicijskih strank. Tako meni devet od desetih volivcev NSi, v SDS je ta delež 84-odstoten.

Za Delo je raziskavo izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana med 2. in 5. oktobrom na vzorcu 723 prebivalcev Slovenije.

Ob neučinkovitem delovanju so kot najpomembnejši vzrok za padec zaupanja v vlado vprašani najpogosteje ocenili, da gre za vsakokraten pojav po dobrem letu vlade. Tako meni slaba tretjina oziroma 30,9 odstotka vprašanih. 26,4 odstotka vprašanih padec zaupanja v vlado pripisuje nespretnemu komuniciranju, 22,6 odstotka pomanjkanju integritete in 21,2 odstotka vprašanih pomanjkanju vizije.

Prva prioriteta je zdravstvena reforma

Med ponujenimi odgovori mora po oceni večine oziroma 75,1 odstotka vprašanih vlada na prioritetno mesto postaviti zdravstveno reformo. Sledijo obnova po poplavah (55,8 odstotka vprašanih), boj z inflacijo in cenami življenjskih potrebščin (55 odstotkov vprašanih), pokojninska reforma (29,4 odstotka vprašanih), stanovanjska reforma (17,9 odstotka vprašanih), reforma šolstva (13,5 odstotka vprašanih) in reforma plač javnega sektorja (9,9 odstotka vprašanih).

Zdravstvena reforma je najpomembnejša za volivce SD (96 odstotkov) in starejše od 65 let (85 odstotkov). Obnovo po poplavah so pogosteje izpostavili anketiranci iz koroške (88 odstotkov) in savinjske regije (74 odstotkov) ter tisti z osnovnošolsko izobrazbo (71 odstotkov). Stanovanjska reforma je pomembnejša za mlade državljane in volivce Levice. Pokojninsko reformo so kot pomembno izpostavljali predvsem starejši od 65 let (48 odstotkov), še navaja časnik.