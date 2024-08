Slovenci pred veliko odločitvijo

Slovenija bo čez nekaj mesecev odločala, ali je naklonjena uporabi jedrske energije in postavitvi še druge velike jedrske elektrarne, pozneje pa še predvidenih malih modularnih reaktorjev. Mnenja so različna, nekatere okoljevarstvene organizacije vztrajajo, da je jedrska energija draga, velik projekt pa zelo tvegan in da so obnovljivi viri že cenejši. Zagovorniki pa odgovarjajo, da je začetni vložek v stabilno, varno in konkurenčno proizvodnjo res visok, a prinaša več družbenih koristi.

