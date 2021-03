Slovence cepijo s slabšim cepivom? Logarjeva je jasna

, vodja posvetovalne skupine za covid 19 pri ministrstvu za zdravje, je danes v oddaji Dobro jutro na RTV Slovenija odgovarjala na vprašanja, povezana s cepivom proti covidu 19.S cepljenjem želijo ustaviti širjenje virusa in preprečiti hud potek bolezni covid 19 pri posameznikih. Želja je bila, da bi do konca poletja precepili dobrih 60 odstotkov prebivalstva, a se je zapletlo pri dobavi cepiva, saj večina proizvajalcev ne dobavlja dogovorjenih količin, je ponovila Logarjeva. Odgovorila je tudi na vprašanje, ki se pojavlja na družbenih omrežjih, ali res v Sloveniji dobimo cepivo nekoliko slabše kakovosti, podobno kot so pralni praški ali pa čokoladni namazi delani za jugovzhodno Evropo. Torej ali obstaja razlika med cepivom, s katerim se cepijo v Nemčiji, in pri nas? »Ne,« je bila jasna Logarjeva. »Cepiva se zaenkrat delajo centralno, proizvodnja ni razpršena. Cepiva pridejo centralno in se potem razdelijo, tako da zaenkrat ne bi mogli reči, da je kakršna koli razlika v tem, s čim bo cepljen nekdo npr. v Nemčiji in Sloveniji.«Logarjeva je pojasnila, da se pri preverjanju tega, ali je cepivo ustrezno, zanašajo na Emo. Pojasnila je, da je po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz) število prijavljenih neželenih stranskih učinkov med tremi cepivi približno enako. »Res smo relativno majhni, se ne moremo zanašati samo na naše podatke. Trenutno se zanašamo na mnenje Evropske agencije za zdravila (Ema), ki je ocenila, da je cepivo varno, da je pojav strdkov v primerjavi s splošno populacijo enak oziroma celo manjši kot pri splošni populaciji. Da se strdki pojavljajo, a je pojavnost relativno majhna,« je ponovila prejšnji teden sporočeno stališče Eme, potem ko je nekaj držav, med njimi tudi Slovenija, ustavilo cepljenje s cepivom Astrazenece iz strahu, da povzroča krvne strdke.To cepivo je bilo sprva namenjeno samo mlajšim od 65 let, a bodo odslej cepili tudi starejše. Logarjeva je pojasnila, da je do te spremembe prišlo, ker so dobili dodatne podatke: »Ni šlo za to, da bi bilo cepivo manj primerno za starejše, ampak je bilo med testiranimi malo tistih, ki so starejši od 65 let.« Dodala je še, da je izšlo poročilo, v katerem so primerjali cepivo Astrazenece in Pfizerja, in izkazalo se je, da sta enako učinkoviti, predvsem pri starejših od 70 let.