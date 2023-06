Slovenca razjezile cene pijače: To je najdražje pivo v Sloveniji (FOTO)

Na Facebooku je zakrožil zapis razočaranega udeleženca koncerta skupine Šank Rock v parku Vista v Velenju. Meni, da je bil opeharjen, saj je za pivo kljub sprva sprejemljivi ceni štirih evrov, na koncu odštel kar 10 evrov. Prepričan je, da gre za najdražje pivo v Sloveniji in da je šlo za manipulacijo s strani organizatorjev.

Obiskovalec koncerta ob 40-letnici Šank Rocka, na katerem so nastopila številna zveneča imena slovenske glasbene scene, je sicer na koncertu užival, v slabo voljo ga je spravilo oderuštvo organizatorjev.

Razlike na kartici mu niso vrnili

Kaj se je zgodilo? Na koncertu so obiskovalca obvestili, da je plačilo pijače možno le s posebno kartico. Preveril je, da pivo stane 4 evre, zato si je na kartico želel naložiti 8 evrov za dve pivi. A na kartico si ni mogel naložiti poljubnega zneska, saj je minimalna vrednost 10 evrov. Pozneje je izvedel, da mora še za kozarec plačati 2 evra, zato se mu je zdelo, da bo z 10 evri torej lahko pokril kozarec in dve pivi zase. A ni šlo vse po načrtih. Ko je naročil drugo pivo, mu na kartici ni ostalo 4 evre za še eno pivo, temveč le dva, saj, kot je pozneje izvedel, si je organizator s kartice računal še 2 evra za aktivacijo te.

»Grem po drugo pivo in mi povedo, da imam premalo denarja na kartici. Kaj? 10 evrov sem naložil, 4 evre sem dal za pivo in 2 evra za kozarec, ostalo naj bi še točno za eno pivo. Gospod, aktivacija kartice je 2 evra, zato vam je ostalo le še 2 evra. Če želite še eno pivo, si morate naložiti še 10 evrov (minimalni znesek z 10 evrov). Sem rekel, ne hvala in odšel domov. Zaključek zgodbe, šel sem na fajn koncert, spil 1 pivo za 10 evrov,« je zapisal Matjaž.

Dodal je, da ga »takšno oderuštvo zelo zelo razjezi. Organizator je izdal več kot 1000 kartic, vsako je aktiviral za 2 evra in na vsaki je po vsej verjetnosti ostalo nekaj evrov, ki jih ne moreš porabiti, ter tako mimogrede še pokasiral,« je zapisal nezadovoljni obiskovalec.

Kaj pravijo organizatorji?

Ker so se postavljala številna vprašanja glede brezgotovinskega poslovanja, so organizatorji sporočili, »da so bili na vseh polnilnih postajah na pultu napisani pogoji uporabe brezgotovinske kartice: 'Ob prvem polnjenju se zaračuna strošek aktivacije v višini 2 €; Ob prvem polnjenju se zaračuna kozarec v vrednosti 2 €, ki ostane v vaši lasti; Dobroimetja na kartici ne vračamo',« je navedel organizator.

Priznavajo, da je kar veliko udeležencev koncerta želelo, da se preostanek sredstev na kartici vrne, zato so se odločili, da jim bodo prišli naproti. »Zavedamo se, da je dober odnos do obiskovalcev neizmerno pomemben, zato smo željam prisluhnili in vam bomo to omogočili v sredo in četrtek od 8.–21. ure v recepciji kampa Velenje. Za vrnitev sredstev, ki so vam ostala na kartici, prinesite s sabo svojo kartico. Ker smo veseli sodelovanja in želimo narediti nekaj dobrega, bomo v zameno darovali celoten izkupiček prodaje kozarcev v dobrodelne namene, naknadno sporočimo, za katero organizacijo smo se odločili,« so zapisali.