Slabe novice za Kustečevo: k odstopu jo poziva vsak tretji učitelj

Šolski sindikat Sviz je v prvi polovici maja zbiral podpise zaposlenih v vzgoji in izobraževanju pod poziv k odstopu ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec. Poziv je podpisalo 17.113 zaposlenih. V sindikatu so prepričani, da ministrica tolikšnega števila oddanih podpisov zaposlenih v vrtcih in šolah »ne bi smela razumeti drugače kot izraz očitnega nezadovoljstva z njenim delom«. Nesamokritičnost in neprevzemanje odgovornosti V Svizu, ki ima okoli 40.000 članov, ob tem ponavljajo očitke na račun Kustečeve. Med drugim ji očitajo odsotnost samokritičnosti in neprevzemanje odgovornosti, ki da sta stalnica njenega delovanja na funkciji ministrice za izobraževanje že ves mandat. Zdaj nedvoumni očitek ministrici, da ni kos svojim nalogam, izrekajo tudi zaposleni.



Zbiranje podpisov pod poziv k odstopu ministrice je po mnenju sindikata v precejšnji razsežnosti razkrilo tudi, »da prevladujoče splošno stanje nezaupanja, strahu in apatičnosti, ki trenutno obstaja v širši družbi, ni ostalo zunaj vrtcev in šol«. Opozarjajo namreč, da številni zaposleni podpisov niso želeli dati »iz bojazni pred morebitnimi negativnimi posledicami v luči zaničevalnega, represivnega in kaznovalnega delovanja aktualne vlade«.

