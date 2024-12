Skupinsko posilstvo na pokopališču: višje sodišče zahteva ponovitev sojenja

Več kot leto in pol je minilo od dne, ko je veliki senat ljubljanske okrožne kazenske sodnice Urške Zorko po končanem tajnem postopku javno razgrnil sodbo, s katero je pet mladeničev oprostil skupinskega posilstva 15-letnice. Najverjetnejši razlog je pomanjkanje dokazov. Toda v času očitanega jim dejanja 19-letni Amar Ličina, 22-letni Dino Oručević, 19-letni Belmin Čović, 20-letni Matic Močnik in mladoletni R. J. se vračajo na zatožno klop. Oprostilno sodbo je namreč razveljavilo višje sodišče v Ljubljani. Posilstvo na pokopališču? Kot organizatorja skupinskega posilstva so tožilci okrivili...