Jesensko sonce je v poznem dopoldnevu obsijalo velik park na Vrzdencu kraj Horjula, živali pa so se jele nastavljati žarkom, ki so prebijali krošnje zdaj še skoraj štiri leta zaprtega Zoo parka Rožman. A to, da nimajo dovoljenja za prikazovanje živali, ne pomeni, da je tod življenje zamrlo. »Za volkove se dela nova, širša ograja, da bodo imeli dvakrat več prostora, kot je zakonsko predpisano,« pojasni Jože Rožmanec, ustanovitelj in motor zavetišča za zapuščene in zavržene živali: »Dela se nova ograda, da bo lepo in večno,« pokaže na masivne skale ob potki mimo prostorov, v katerih bivajo živa...