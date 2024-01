Skoraj sto Pečečnikovih delavcev brez decembrske plače, sindikalistka: Jezna sem

Potem ko je sodišče v torek začelo stečajni postopek nad družbo Moda Mi&Lan, so odgovorni zaposlene zjutraj povabili na zbor delavcev. Na srečanju, ki sta se ga udeležila tudi dosedanji direktor Marko Hozjan in stečajni upravitelj Drago Dubrovski, so izvedeli, da jim plač za december ne bodo izplačali, odpovedi pa bodo začeli vročati v ponedeljek.

Hozjan je za STA potrdil informacijo, da zaposleni niso prejeli decembrskih plač. »Decembrske plače smo jim poskušali nakazati v petek, na ta dan pa je finančna uprava podjetju zablokirala račun. Na žalost jim prej plač nismo mogli izplačati, ker ni bilo dovolj sredstev na računu,« je dodal. Decembrske plače bodo šle po njegovih besedah v stečajno maso.

Dubrovski je dejal, da veliko informacij o stanju v podjetju še nima, ob tem pa napovedal, da bodo odpovedi prejeli vsi delavci. »Morda z različnim časovnim zamikom, glede na potrebe, ki jih še ima podjetje. Predvsem pa moramo videti, kako so urejeni podatki za delavce, za njihove terjatve. Takrat bo mogoče bolj natančno planirati, kako in kaj,« je pristavil.

»Moram povedati, da sem jezna«

Zdenka Bobovec iz Sindikata tekstilne in usnjarsko-predelovalne industrije Slovenije pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije je za STA ponovila, da je informacija o stečaju podjetja delavce presenetila, saj je vodstvo zatrjevalo, da stečaja ne bo, in da bodo naredili vse, da bodo plače redno izplačevali.

Pojasnila je, da so bili za minuli petek dogovorjeni za sestanek, na katerem naj bi delavcem povedali, kdaj bodo dobili neizplačane plače, nato pa je direktor zbolel, družba pa šla v stečaj. »Moram povedati, da sem jezna,« je podčrtala.

Dela še za nekaj tednov

Hozjan pa je povedal še, da je v podjetju trenutno 98 zaposlenih in da je dela še za nekaj tednov. »Dela bi bilo tudi za več časa, a je zdaj v pristojnosti stečajnega upravitelja, da pove, ali delo nadaljevati, in če, v kolikšni meri. Njegov namen je povečevati stečajno maso, s tem pa možnost, da delavci dobijo plačano, kar jim pripada. A to je vprašanje za stečajnega upravitelja,« je navedel.

Terjatev je po njegovih besedah za več kot 100.000 evrov. To so »zdrave« terjatve, ki jih bo stečajni upravitelj lahko izterjal, je prepričan.

Kaj bo s prostori podjetja, Hozjan ne ve. Kot je ocenil, jih bodo po koncu stečaja najverjetneje prodajali, razen če ima lastnik Joc Pečečnik z njimi drugačne načrte.

Predlog za začetek stečaja je vložila družba. Kot je minuli teden povedal Pečečnik, ki je prek svojega podjetja Elektronček lansko poletje postal 80-odstotni lastnik Mode M&Lan, je bil glavni razlog za to odločitev pomanjkanje kadra. V družbo so vložili skoraj dva milijona evrov.