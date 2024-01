Joc Pečečnik napovedal stečaj

Podjetje Moda Mi&Lan iz Gornjih Petrovcev gre v stečaj, je na današnji novinarski konferenci dejal lastnik podjetja Joc Pečečnik. Kot glavni razlog za to odločitev je navedel pomanjkanje kadra, saj se bo v roku dveh let več kot polovica trenutnih zaposlenih upokojila, med mladimi pa ni zanimanja za šiviljski poklic.

Pečečnikovo podjetje Elektronček je lani poleti postalo 80-odstotni lastnik podjetja Moda Mi&Lan, ki šiva moške in ženske obleke za različne priložnosti. Podjetje je javnosti postalo širše znano po tem, ko je konec marca lani inšpektorat za delo v podjetju ugotovil več ponavljajočih se kršitev in tudi kaznivo dejanje kršitve temeljnih delavskih pravic.

Podjetje Elektronček je v Modo Mi&Lan vložilo skoraj dva milijona evrov, pri čemer so uredili razmere, izvedli reorganizacijo, uredili večje število pravnih zadev, poravnali nujne zapadle terjatve do zaposlenih, delno so obnovili proizvodnjo, izplačali plače, regrese in obveznosti za nazaj ter tekoče plače za november, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani pojasnil Pečečnik.

V ZDA našli kupca, v Sloveniji kadra ni

Med drugim so v ZDA našli kupca, ki bi bil pripravljen podpisati petletno pogodbo za takšne količine, ki bi po Pečečnikovi oceni z lahkoto držale podjetje nad vodo.

»Uskladili smo ceno, videli smo, da imamo resne probleme s kvaliteto izdelkov, ampak smo bili to pripravljeni popraviti,« je poudaril Pečečnik in dodal, da je sledilo spoznanje, da bodo imeli v 24 mesecih več kot 50 odstotkov od sedanjih približno 100 zaposlenih upokojenih, v 48 mesecih pa se jih bo upokojilo 75 odstotkov.

Po tej ugotovitvi so začeli z iskanjem novega kadra. »Kljub temu, da smo prebrskali celoten bazen, vse šole, zavod za zaposlovanje, tega kadra res nismo našli, saj očitno v Sloveniji tega kadra ni več in tudi interesa ni,« je poudaril Pečečnik.

Posledično so kader začeli iskati na Hrvaškem in Madžarskem, a tam po Pečečnikovih besedah niso bili dovolj konkurenčni, saj je tamkajšnji plačni sistem bistveno manj obremenjen.

»Tukaj se je naš voz nekako ustavil, direktor je lastnikom, torej podjetju Elektronček predlagal stečaj, uprava ga je potrdila in tako bomo podjetje dali v stečaj,« je dejal podjetnik. Nekdanjemu lastniku Milan Mörecu je bil pripravljen za en evro vrniti podjetje, a je slednji to zavrnil.

Kot je sklenil, posel je, a podjetje zaradi pomanjkanja kadra nima perspektive. »Mi smo naredili vse kar znamo, vse kar se da, vemo pa, da je tudi globalno ta panoga dokaj v krizi,« je bil jasen.

Šolski sistem v Sloveniji po mnenju Pečečnika ne podpira šiviljskega poklica

»Oblikovalcev je dovolj, medtem ko najdeš komaj tri šivilje,« je opozoril.

Podjetje Elektronček je z vstopom v Modo Mi&Lan tako izgubilo okoli dva milijona evrov, nekaj tega zneska bodo mogoče povrnili s prodajo nepremičnin, kar pa je po Pečečnikovih besedah odvisno od interesa predvsem lokalnih podjetnikov.

»Mislim, da zaposleni ne bodo prav veliko utrpeli od tega, ker bodo na zavodu dobili skoraj isto, kolikor so zdaj. S tem, da jih toliko in toliko že danes izpolnjuje pogoje za pokoj,« je prepričan.

Pečečnik je po prevzemu podjetju sicer vsak mesec zagotovil 150.000 evrov likvidnosti. Za njegovo preživetje je iskal možnosti in strateške partnerje v tujini, predvsem v ZDA, Italiji in na avstrijskem, nemškem in švicarskem trgu.

Med drugim so želeli v sodelovanju s skupino Sportina obuditi znamko Mura in z njo nastopiti na balkanskem trgu. Do konca novembra se jim je uspelo dogovoriti o cenah, količinah in dobavnih rokih za to novo kolekcijo, vendar jim vodstvo podjetja po Pečečnikovih besedah ni želelo dati garancije, da bodo naročene kolekcije, ki je bila v višini okoli 2,5 milijona evrov, tudi plačali, čeprav so ji dali rok plačila 365 dni.