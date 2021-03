Skokovita rast okužb s koronavirusom v osnovni šoli, številni v karanteni

Na Osnovni šoli Srečka Kosovela v Sežani se soočajo s skokovito rastjo števila okužb učencev, je prek spletne strani šole sporočila vršilka dolžnosti ravnateljice Bojana Škabar. »Kontaktirali smo NIJZ, MIZŠ, CZ in se na podlagi trenutne situacije odločili, da v izogib širjenju okužbe, karanteno nekaterim oddelkom podaljšamo.«



Do vključno 24. marca ostajajo v karanteni učenci oddelkov:



1. B, 2. A, 3. E, 5. C, 6. A, C, 7. B, C, D, E, 8. A, C, D, 9. A.



9. B ostaja v karanteni do vključno 25. marca, 3. A pa do vključno 26. marca.



Zapisala je še, da učenci, ki so v karanteni, nadaljujejo s poukom na daljavo, medtem ko ostali prihajajo v šolo. Opozorila je, da naj pouk obiskujejo le zdravi učenci.



»Kljub temu, da nam ne kaže prav dobro glede širjenja okužb verjamem, da bomo s skupno odgovornostjo dosegli, da bo šolsko okolje prav kmalu ponovno zdravstveno varno za vse učence naše šole. Ne pozabite: skupaj zmoremo.«

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: