Škatlica cigaret spet dražja

Trošarine za tobačne izdelke so se danes še tretjič letos zvišale. Potem ko se je januarja in maja škatlica cigaret večinoma podražila za po 20 centov, se bo danes še za deset centov, kaže cenik Tobačne Ljubljana. Vlada medtem po besedah premierja Roberta Goloba razmišlja o novih zvišanjih trošarin, in to ne le za tobačne izdelke.

Trošarine za cigarete so se od začetka leta zvišale na 141 evrov za 1000 cigaret.

Prav tako so se danes zvišale trošarine za druge tobačne izdelke, kot so cigare in cigarilosi, drobno rezani tobak in drug tobak za kajenje, kot tudi za tobak za segrevanje ter elektronske cigarete.

Na vse tobačne izdelke

Ocena skupnega finančnega učinka vseh letošnjih povišanj trošarin na vse tobačne izdelke ob upoštevanju, da bodo višji zneski trošarin nadomestili izpad prodaje zaradi višjih cen, je po izračunih finančnega ministrstva 46 milijonov evrov na letni ravni. Letos naj bi se prihodki iz tega naslova zvišali za 25 milijonov evrov in nato v letu 2024 še za 21 milijonov evrov.

Cena trošarinskih izdelkov se oblikuje prosto, a ponudniki običajno sledijo spremembi trošarin.

Možnost dodatnega zvišanja trošarin je Golob omenil pred dvema tednoma, prvi dan redne oktobrske seje DZ. »Že zdaj napovedujem, da bo ministrstvo za finance preučilo dodatne vire z vidika dviga trošarin na tobačne izdelke, na sladke pijače in po možnosti tudi na žgane pijače,« je dejal v odgovoru na vprašanje poslanca Levice Milana Jakopoviča, zakaj vlada predlaga, da se socialni transferji v letu 2024 ne bodo uskladili.

Da se socialni transferji ne uskladijo z inflacijo, so v okviru priprave proračunov za prihodnji dve leti po Golobovih besedah predlagali na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki ga vodi Luka Mesec iz Levice. Z zvišanjem trošarin bo mogoče zagotoviti sredstva za usklajevanje transferjev, je dejal.

Nekoliko drugače je na nedavni seji odbora DZ za finance pojasnjeval finančni minister Klemen Boštjančič. Razmišljanja o zvišanju trošarin niso nič novega, je dejal in dodal, da so morebitna iskanja dodatnih davčnih prilivov iz naslova nezdravega življenja na mizi že eno leto. Na ministrstvu so naredili tudi že več izračunov, kaj bi zvišanje pomenilo.