Simoni Kustec se trese stolček, očitajo ji škodljive politike na področju šolstva

Državni zbor bo danes na izredni seji odločal o interpelaciji ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec, ki so jo v DZ vložile LMŠ, SD, Levica in SAB. Kot kažejo napovedi, bo ministrica interpelacijo najverjetneje prestala. Za razpravo je sicer predvidenih skoraj 16 ur.







Štiri opozicijske stranke ministrici očitajo »nestrokovne in škodljive politike na področju vzgoje ni izobraževanja v času epidemije, najdaljše zaprtje šol in vrtcev v Evropi, neupoštevanje epidemiološke stroke, pomanjkanje dialoga s sindikati, ravnateljskimi združenji in učenci ter starši, odrekanje izobraževanja otrokom s posebnimi potrebami«.



Za razrešitev ministrice je potrebnih vsaj 46 glasov. Zdaj kaže, da jih predlagateljice, ki imajo same 39 poslancev, nimajo dovolj. Kustečeva lahko računa na podporo koalicijskih SDS, SMC in NSi. Prvak SNS Zmago Jelinčič je povedal, da je sicer kritičen do ministričinega dela, a interpelacije poslanci SNS ne bodo podprli. Poslanska skupina DeSUS bo svoje stališče predstavila na seji. Ni pa nujno, da bodo glasovali enotno. Poslanca manjšin običajno ne želita biti jeziček na tehtnici.



Seja bo delno izvedena na daljavo, kar pomeni, da bo del poslancev, ki jim je bila odrejena karantena ali so v samoizolaciji, sejo spremljalo na daljavo, preostali pa bodo fizično navzoči v DZ. Očitno pa se je pri vzpostavitvi dela poslancev na daljavo pojavilo nekaj težav, saj so za pol ure prestavili začetek seje. Predsednik Igor Zorčič je vmes povedal, da bodo znova zagnali celotni sistem.





