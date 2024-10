Simbolizirala bo slovenske vinorodne dežele

Bliža se čas martinovanja, ko se bo grozdni sok spremenil v vino in bo izbrana 28. vinska kraljica Slovenije, zastopnica slovenskega vinogradništva, turizma in kulturne dediščine.

Vinska kraljica je predstavnica slovenskih vinorodnih dežel in države Slovenije kot vrhunske vinorodne destinacije. Doma in v tujini skrbi za pridobivanje novih prijateljev slovenskega vina in širitev vinske kulture.

Sanja Ferjančič bo kmalu predala krono.

Promocija Slovenije

Nosilec projekta, Pomurski sejem, je razpisal natečaj za vinsko kraljico 2025. Naziv lahko pridobijo dekleta med 18. in 25. letom starosti, slovenske državljanke samskega stanu, ki se lahko pohvalijo z znanjem o vinih in slovenskem vinogradništvu. Tekoče govorijo vsaj enega od večjih svetovnih jezikov in imajo vozniški izpit. Prijavljene kandidatke, ki bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo novembra povabili na predstavitev komisiji za izbor, najprimernejše dekle pa bodo okronali januarja prihodnje leto. Prijava kandidatke mora vsebovati ime in priimek, stalni naslov, datum in kraj rojstva, kontaktne podatke, podatke o izobrazbi, kratek življenjepis in fotografijo, do 24. oktobra pa mora prispeti na elektronski naslov miran.mate@pomurski-sejem.si.

Slovenija je dežela z bogato tradicijo vinske kulture in pridelave vina, zato nedvomno potrebuje vinsko kraljico, ki simbolizira in predstavlja raznovrstnost slovenskih vrhunskih vin iz treh vinorodnih dežel. Prepoznavnost vinske kraljice je odlična priložnost za promocijo slovenskega turizma ter njene bogate kulturne dediščine, povezane s pridelovanjem, negovanjem in kulturnim uživanjem vin, kulinariko, naravnimi in kulturnimi znamenitostmi in običaji. Vinska kraljica vsako leto sodeluje na več kot 100 dogodkih, posvečenih vinu.

Vinska kraljica se udeleži več kot 100 dogodkov na leto.

Razpisna komisija poziva kandidatke: »Rasla si s trtami bližnjih vinogradov ob zgodbah o zakladih vinskih kleti. Tvoja ljubezen do vinogradniškega izročila prednikov je zorela z vsako trgatvijo in vinskim letnikom, tvoje znanje z vsakim novim šolskim in študijskim letom.« Komu bo torej Sanja Ferjančič s Planine pri Ajdovščini predala krono?