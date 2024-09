Šešok odgovarja Levici: Gospodarstvo ni v stanju financirati vaših ekscesov

Klemen Šešok, eden najbogatejših Slovencev in solastnik Iskre, je za Delov podkast Na robu izrekel kar nekaj zelo odmevnih izjav na račun organizacije dela in vloge bogatih v družbi: med drugim, da je bogastvo gibalo napredka in da elite igrajo ključno vlogo pri razvoju naroda. Po njegovem brez bogatih ni napredka, s skrajšanim delovnikom in delom od doma ne bomo rešili slabše učinkovitosti, Evropi pa grozi velika kriza. Njegove izjave so naletele na neodobravanje Levice.

Pogrom nad izjavo o bogastvu kot gibalu napredka

Šešok, ki je skupaj z bratom Mitjo in očetom Dušanom solastnik Iskre, je doživel pogrom s strani nekaterih vidnih intelektualcev, ki so blizu krogu Levice.

Očitajo mu, da je do bogastva prišel s privatizacijo Iskre, ki je nastala še v času socializma, in da je zgolj dedoval od očeta. Stranka Levica je v objavi na spletnih omrežjih in spletni strani o Šešoku zapisala: »Dedič privatiziranega socialističnega giganta ima dobro mnenje o bogataših in slabo o delovni etiki ljudi.«

Klemen Šešok Levici ni ostal dolžen. FOTO: Jože Suhadolnik

In naprej: »Edina stvar, ki je bolj bizarna od Anderličeve ponarodele in vsesplošno prezirane izjave o “narodu brez elit kot amorfni gmoti”, je to, da se oglasiš nekaj mesecev kasneje in izjaviš, da se z njim strinjaš in da je v bistvu imel prav. Bizarno je, da o tem, kako so elite gibalo napredka, razlaga človek, ki ni nikakršen inovator iz garaže, ampak je podedoval bogastvo od očeta. Ta pa je privatiziral družbo, ki je bila postavljena in ki je zelo uspešno delovala v času socializma, pa čeprav je bila prikrajšana za bogataše, ki moralizirajo po podjetniških podkastih. Iskra je uspešno delovala, pa četudi brez “inovacij”, kot so tajkunski prevzemi, zbijanje plač delavcev s strani ene najbogatejših družin na Slovenskem ali pa zaračunavanje parkirnega prostora svojim lastnim zaposlenim ... Družba Iskra ima po letošnjih podatkih absolutno najnižje stroške dela na zaposlenega (torej: plače) med vsemi najbogatejšimi lastniki v državi. Da je cela država besna zaradi takih izjav, ni nikakršen relikt socialistične mentalitete, ampak popolnoma normalen človeški odziv. In če so take izjave reprezentativne za današnjo elito, potem ta ne sporoča o sebi, da je gibalo napredka, ampak zgolj to, da je popolnoma brez stika z realnostjo,« so med drugim zapisali v Levici.

Šešok ostro nad kritike: Spodbujate nedelo, nimate scenarija, bomo živeli od sonca in ljubezni?

A Klemen Šešok jim ni ostal dolžan. Odzval se je na Linkedinu, kjer je objavil zapis o tem, da išče sodelavce, ki razmišljajo drugače od socialistične utopije in kar je bil povod za gostovanje v podkastu Na robu. V 13 točkah, »in še bi lahko nadaljeval« je dejal: »Moj oče Dušan je še kako zelo živ in v bistvu je edini finančni minister v zgodovini Republike Slovenije, ki je ob odhodu s pozicije v proračunu pustil presežek denarja, in to v časih, ki so bili zelo zahtevni. Jaz nisem ničesar privatiziral, niti moj oče ni privatiziral, oče je v odprtem prevzemnem postopku kupil manjši delež v Iskri, midva z Matijo pa sva leta 2016 s svojim denarjem, ne s sposojenim, ne s kreditom, kupila preostale deleže v Iskri.«

Šešok pravi, da Levica ne odpira delovnih mest, ne vlaga v delovna mesta, ampak spodbuja nedelo. FOTO: Blaž Samec

»Razumem, da je všečno ljudem govoriti, da bodo delali manj, se zgodaj upokojevali, živeli 100 let ob vrhunski zdravniški in drugi oskrbi, problem je kako to vse realizirati, ne samo denarno, pač pa tudi operativno. Za to vi nimate nobenega scenarija, niti ne veste, kako boste to plačali, moja babica je stara 95 let in pri vsem denarju, ki ga imamo, težko najdemo negovalko. Davčni primež ste pripeljali do te mere, da je neokusno; naokoli govorite, kako mora tisti, ki več ustvarja, plačati več, spodbujate nedelo, pri čemer ne pomislite, kaj bodo počeli naši otroci, kaj šele naši vnuki.«

»Mislite, da boste lahko to kravo do nezavesti odirali«

Nadaljuje: »Verjetno bodo živeli od sonca in ljubezni in se ukvarjali z dolgotrajno oskrbo drug drugega. Ne razumete, da je Evropa v resnih škripcih in da trenutni poslovni model upravljanja države ne deluje, ker kot se spomnim, zdravniki še vedno stavkajo, kot cel kup drugih javnih uslužbencev, po mojem nimate scenarija, kako boste plačali vse te povišice v javnem sektorju. Naj vam povem, da gospodarstvo ni več v stanju financirati teh vaših ekscesov.«

»Moja babica je stara 95 let in pri vsem denarju, ki ga imamo, težko najdemo negovalko,« pravi. FOTO: Marko Feist

Nadaljeval je še, da ima Iskra enajst tovarn in da se v vse od njih vlaga, »vsak prosti cent je namenjen ustvarjanju naše prihodnosti.« O Levici je še zapisal, da »se prezentira kot stranka, ki se zavzema za delovni narod, ampak ne odpira delovnih mest, ne vlaga v delovna mesta, ampak spodbuja nedelo in ljudem maši glavo z nesmisli, ki nimajo podlage v realni ekonomiji.«

»Mislite, da boste lahko to kravo, ki se ji reče državljanke in državljani RS in gospodarstvo RS, do nezavesti odirali, brez posledic, ker ko se zvečer pokrijete z dekico, veste, da imam prav; zato pomagajte,« je zaključil.