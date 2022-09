Seme za olje, buče za škotsko govedo

Pridelava buč na kmetijah, predvsem za bučno olje, a tudi za krmljenje domačih živali, je marsikje pomembna dejavnost, ki pa terja veliko skrbi. Zlasti je težavno ročno trebljenje, ki ga mnogi prakticirajo, čeprav že dlje obstajajo tudi stroji za to opravilo.

Za škotsko govedo so iztrebljene buče prava poslastica.

Toda če imaš dobre sosede in če velja sosedska solidarnost, kot je to v Oseku v Slovenskih goricah, je tudi to v veselje in zadovoljstvo. O tem smo se lahko prepričali ob pogledu na veselo druščino, ki je na 12-hektarski ekološki kmetiji Angele in Stanislava Šilaka ročno trebila buče. Slednje je gospodar Stanko pridelal na oddaljeni njivi ter jih prepeljal na dvorišče, kjer so se zbrali sosedje in prijatelji.

»V preteklosti smo buče, ki smo jih sadili kot vmesni posevek, med krompirjem ali na robu njive, kjer sta rasli koruza in krmna pesa, vedno prepeljali na dvorišče. Tedaj smo jih trebili, dokler ni nastopila zmrzal. Postopno smo jih trebili zato, ker smo kopanje, to so polovice buč, iz katerih smo iztrebili semena, polagali kot nadomestno krmo goveji živini in prašičem. Zdaj imamo na naši ekološki kmetiji 16 glav škotskega goveda, ki se pase, kot priboljšek pa jim krmimo iztrebljene bučne polovice. Za ročno trebljenje smo se odločili, ker ne pridelujemo veliko buč in bi bilo strojno predrago. Smo pa sosedom in prijateljem hvaležni, da so nam pripravljeni pomagati pri teh ročnih kmečkih opravilih,« je zadovoljno dejal gospodar Stanislav.

16 glav je na pašniku.

Iztrebljeno seme je treba hitro posušiti. Pri tem si je Stanko pomagal s sušilno napravo, ki jo je izdelal sam. Toploto upravlja z drvmi, semena pa skozi sito s toplim zrakom prepihava z ventilatorjem. Posušena shranjujejo v suhem prostoru. Ker pridelujejo ekološko pridelano olje, so vezani na za to ustrezno oljarno. Kakor druge ekološko pridelane pridelke, kokošja jajca, vino samorodnice in drugo, Šilakovi na ekološki način pridelujejo tudi bučno olje. Na »oljovo«, kot pravijo pridelavi olja v oljarni, gredo le, ko jim zmanjka zalog. Zato imajo vedno sveže olje – točno takšno, kakršno imajo uporabniki najraje.

Delavci ne smejo biti žejni.