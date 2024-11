Brezplačna 4-dnevna spletna delavnica NLP diploma

»Vedno sem mislila, da bom uspešnejša, ampak očitno mi ni usojeno.« »Zdi se mi, da me je dnevna rutina posrkala vase. Sploh nimam več motivacije.« »Mislim, da nikoli ne bom dober vodja. Tega preprosto nimam v sebi.« »Ni mi usojeno, da bi živel v srečnem partnerskem odnosu.« To so notranji boji, ki jih marsikdo doživlja iz dneva v dan. Tako razmišljajo tisti, ki so se sprijaznili s svojo življenjsko potjo, ki nekako živijo v prostem teku in že zdavnaj niso več gospodarji svojih odzivov, svoje prihodnosti in ne nazadnje svojih uspehov. Živijo na avtopilotu, ne da bi se zavedali, kaj vse lahko uresničijo in česa vse so sposobni. Ker o tem niti ne razmišljajo ali pa se jim zdi nemogoče, sploh ne poskusijo, čeprav si po tihem želijo »nekaj več« v življenju. Živeti življenje, ne le preživeti.

