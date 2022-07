Šefica DZ razpisala troje volitev: povedala tudi, koga bi volila

Prvi krog volitev predsednika republike bo 23. oktobra, je sporočila predsednica DZ-ja Urška Klakočar Zupančič. Lokalne volitve bodo po pričakovanjih 20. novembra, volitve v državni svet pa 23. in 24. novembra.

Drugi krog županskih volitev v občinah, kjer v prvem krogu še ne bodo izvolili župana, bo 4. decembra, medtem ko bo morebitni drugi krog predsedniških volitev tri tedne po prvem krogu, torej 13. novembra.

Klakočar Zupančičeva je dejala, da možne datumske okvirje določajo ustava in zakon, pri določitvi datumov pa je sledila dosedanjim zgledom. Roki za volila opravila pri predsedniških volitvah bodo začeli teči 22. avgusta, za lokalne volitve 5. septembra in za volitve v državni svet 1. septembra.

Pojasnila je tudi, kakšno osebo bi si želela imeti na mestu predsednika države. »Želim si osebo z visoko moralno integriteto, moralno podlago in moralnim kompasom. Osebo, ki bo spoštovala načela pravne države in osebo, ki bo jasno izrazila svoje mnenje, ko bo menila, da so vsa ta načela kršena. Predsednik republike ni le protokolarna funkcija, ampak moralna avtoriteta,« je bila jasna.