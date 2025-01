Šef slovenske policije Damjan Petrič neguje nohte!

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Policije, 55-letni Damjan Petrič, je že vrsto let ključni mož ministrstva za notranje zadeve, hkrati pa uveljavljeno ime v svetu nege nohtov in telesa. Prvega decembra je bila že 12. obletnica delovanja njegovega podjetja Sprostitvena nega rok in poslikava nohtov, Damjan Petrič, s. p., ki se zdaj imenuje SP Nega Damjan Petrič, s. p. Podjetje, registrirano na Rudniku v Ljubljani, ima skladišče – za Policijsko postajo Vič na Tbilisijski cesti! Primarna dejavnost je nega telesa, glavna registrirana dejavnost so zdraviliške storitve, savne in parne kopeli....