Se večnim županom obeta konec? V državni zbor vložili podpise za omejitev mandatov

Predstavniki Levice in Piratske stranke so v državni zbor vložili nekaj več kot 5000 overjenih podpisov za omejitev števila mandatov županov na dva mandata. Ob vložitvi podpisov so v Levici dejali, da podpirajo pobudo piratov. Menijo, da so slovenski župani, ki so že desetletja na oblasti, recept za klientelizem in neperspektivnost lokalnega okolja. Omejevanje mandatov bi bilo po njihovem mnenju prvi in nujni korak v smeri demokratizacije lokalne samouprave.

V Sloveniji je kar šest županov, ki vodijo občine že od začetka ustanovitve občine. Vse od leta 1994 so na županskih položajih: Branko Kidrič, župan Rogaške Slatine, Martin Mikolič, župan občine Rogatec, Matjaž Švagan, župan občine Zagorje ob Savi, Franc Čebulj, župan Cerkelj na Gorenjskem, Franc Šlihthuber, župan Gornjih Petrovcev, in Franc Mužič, župan občine Brda.

Poslanec Levice Milan Jakopovič dejal, da podpirajo omejitev mandatov županov, »ker rešuje problem lokalnih šerifov, ki desetletja sedijo na svojih stolčkih. To predstavlja veliko tveganje za nepotizem, klientelizem in korupcijo. V lokalnih skupnostih imamo dovolj sposobnega kadra, ki pa se za kandidaturo ne odloča, saj jim nasproti stojijo ljudje, ki so si čez dolga leta vladanja ustvarili omrežje, ki onemogoča konkurenco.« Levica je piratom aktivno pomagala pri zbiranju podpisov na terenu.

»V Ljubljani v zadnjem času na primer zelo odmevajo že izvedeni in napovedani poseki dreves, pri katerih se ne upošteva ne mnenja lokalnega prebivalstva ne mnenja stroke. To je le eden od primerov avtoritarnega delovanja ljubljanskega župana, ki Ljubljano vodi že več kot 15 let; in le eden od primerov, kakršnim bi se z omejitvijo mandatov županov lahko izognili,« pa je dodala Urška Honzak, koordinatorka lokalnega odbora Levica Ljubljana, in še, da si tudi ljudje na terenu želijo vključenosti v odločanje o svojem lokalnem okolju.