Očitki o nedopustnih pritiskih, odstop, pokoj, preiskave, kazenska ovadba in zdaj še sodni spor, vse to in še več so posledice domnevno spornega kadrovanja v vrhu policije. Vse se je začelo, ko pred dvema letoma tedanjega v. d. generalnega direktorja policije Boštjana Lindava vlada kljub izboru takratne notranje ministrice Tatjane Bobnar ni imenovala za generalnega direktorja s polnimi pooblastili, zato je ministrica decembra 2022 odstopila in javno opozorila na nedopustne pritiske predsednika vlade Roberta Goloba na delo policije oziroma strokovno kadrovanje. Temu je pritrdil tudi Lindav, pr...