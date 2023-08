Še se bomo kuhali, a pozor, prihaja velik vremenski preobrat

Poročali smo že, da je za večino Slovenije Agencija RS za okolje(Arso) izdal oranžni alarm za veliko toplotno obremenitev. A huda vročina še ne bo popustila, saj ARSO napoveduje, da bo pozno avgustovski vročinski val z jutranjimi temperaturami okoli 20 in popoldanskimi okoli 35 °C bo vztrajal do vključno nedelje. Tako bo ob koncu tedna bo še naprej sončno in vroče.

Glavnina padavin bo padla v kratkem času

V ponedeljek pa se bo prek naših krajev razmeroma hitro pomaknilo ciklonsko območje s hladno fronto. Padavine, večinoma plohe in nevihte, bodo že zjutraj zajele zahodne kraje. Čez dan bodo prešle celotno ozemlje Slovenije in do večera v glavnem že ponehale. Po današnjih izračunih globalnih meteoroloških modelov bo glavnina padavin padla ob samem prehodu fronte v razmeroma kratkem času (nekaj urah) ob krajevnih nalivih, ki lahko na ranljivih območjih povzročijo povečano poplavno ogroženost.

Zaradi spremenjenih odtočnih razmer po zadnjih poplavah, na odsekih kjer so struge hudournikov in rek spremenjene in mestih kjer so še prisotni nanosi materiala in plazine, bo padavinska voda lahko odtekala drugače kot običajno. Takšen spremenjen odtok se lahko zgodi predvsem ob kratkotrajnih močnejših nalivih. Trenutno so najbolj ranljiva območja Kamniške Bistrice, Zgornje Savinjske doline in Mežiške doline, pojav pa je možen tudi v drugih porečjih, ki so bila prizadeta ob zadnjih poplavah. Previdnost je potrebna tudi pri načrtovanju in izvajanju sanacijskih del v in ob strugah vodotokov.